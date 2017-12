VIDÉO - Le musée du Louvre Lens fête ses cinq ans

Inauguré le 4 décembre 2012, le musée du Louvre Lens fête ce lundi son cinquième anniversaire. 445 000 visiteurs l’ont arpenté l’an dernier. C'est le troisième musée en région le plus fréquenté de France

Il y a tout juste cinq ans, le musée du Louvre Lens ouvrait ses portes au public. Un véritable pari à l'époque. Le musée du Louvre Lens qui n'est qu'à une heure de TGV de son grand frère, allait-il s'intégrer dans son environnement et attirer de nombreux visiteurs ?

Cinq ans plus tard, on peut dire que le pari est réussi, même si le musée n'a pas encore dépassé la barre des 500.000 visiteurs. C'est tout de même le troisième musée le plus fréquenté en France, hors région parisienne. En 2016, il a attiré 445 000 visiteurs.

Un musée adopté par les habitants de la région

Les habitants de la région ont adopté le musée du Louvre Lens. 65% des visiteurs sont originaires des Hauts-de-France. Et un visiteur sur 10 réside dans l'agglomération de Lens-Liévin.

« Venez le dimanche, vous aurez le bonheur de voir les riverains venir en famille », se réjouit Marie Lavandier, la directrice du musée. Il faut dire que la galerie du Temps est restée gratuite. L'occasion de découvrir les chefs d'oeuvre des collections du Louvre à Paris.

Le musée du Louvre Lens attire seulement 10% de parisiens. Les étrangers représentent un peu moins de deux visiteurs sur 10. Ce sont en majorité des belges, des néerlandais et des anglais. Autrement dit, nos proches voisins.

Coulisses et ateliers de restauration

Ce qui fait l'originalité du musée du Louvre Lens, c'est qu'il présente les œuvres d'une façon totalement différente de Paris. « Ici, tout est offert dans un espace unique. C'est une forme innovante de musée, avec une architecture contemporaine », souligne Marie Lavandier.

Autre originalité : le public peut visiter les coulisses du musée. Il a accès aux réserves où sont rangées les tableaux, les sculptures, ou encore les tapisseries qui ne sont pas exposées. Il peut aussi assister à des ateliers de restauration comme ce vase grec datant de 500 ans avant Jésus Christ.

Les nouveaux projets

Le musée du Louvre ne manque pas de projets pour l'avenir. Marie Lavandier, sa directrice, souhaite ouvrir le musée à d'autres régions du monde, au monde contemporain, à la préhistoire. Elle veut intensifier aussi les expositions dans le Pavillon de Verre. Trois expositions au lieu de deux aujourd'hui seront proposées à l'avenir.

Les grandes expositions ne sont pas oubliées. « En 2018, il y a une grande exposition sur l'amour, un thème qui touche chacun », annonce Marie Lavandier. Il y aura aussi une exposition sur Homère, une autre sur Picasso et le Louvre. Une exposition sera consacrée à la peinture polonaise du XIXe siècle et une autre sur le noir « en hommage à cette couleur qui a marqué ce territoire minier », précise le directrice du musée du Louvre Lens.