VIDÉO - Le musée mobile MUMO fait étape à Laval jusqu'à samedi, avant un tour de la Mayenne

Département Mayenne, France

Aller au musée en montant dans un camion. Le MuMo fait étape à Laval jusqu'à samedi, un musée mobile dans un semi remorque. Il a pris place sur l'esplanade du Châteauneuf à Laval.

À l'intérieur, 12 œuvres d'art contemporain de 11 artistes différents, des oeuvres issus de la collection du FRAC, le Fond de Recherche pour l'Art Contemporain des Pays-de-la-Loire. Une exposition intitulée "Visage Paysage".

Le MuMo va sillonner les Pays de la Loire pendant cinq mois, depuis le 21 septembre et jusqu'au 14 février. Il sera la semaine prochaine à Villaine-La-Juhel et Pré-en-Pail, puis la semaine d'après à Vaiges, Renazé et Craon.

Visises gratuites :

Mercredi 30 octobre : de 16h30 à 18h

Jeudi 31 octobre : de 16h30 à 18h

Samedi 2 novembre : de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Ce camion est financé par plusieurs fondations :