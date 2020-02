Christine and the Queens offre une belle surprise à ces fans. La chanteuse a dévoilé ce jeudi soir un mini-album surprise sur YouTube ainsi qu'un film tourné à l'Opéra Garnier à Paris.

VIDÉO - Le nouveau clip de Christine and the Queens tourné à l'Opéra de Paris

Héloïse Letissier alias Christine and the Queens, a dévoilé par surprise ce jeudi soir « La Vita Nuova », un mini-album de six chansons ainsi qu'un film de 14 minutes tourné à l'Opéra de Paris. Six nouveaux titres révélés en exclusivité sur Youtube.

Le résultat est saisissant et fait le bonheur des internautes.

Ce nouvel opus est coproduit par la chanteuse et l’Anglais Ash Workman, qui avait déjà officié aux manettes de _Chaleur humaine_, le premier succès de la Française : 1,3 million d’exemplaires vendus dans le monde.