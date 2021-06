VIDEO : le parc Walibi des Avenières rouvre ses portes

Le parc d'attraction des Avenières rouvre enfin au public ce mercredi après 8 mois de fermeture. 5000 visiteurs maximum pourront être reçus chaque jour. La réservation n'est pas obligatoire, mais conseillée, il n'y pas besoin de pass sanitaire non plus.

C'était le dernier jour où l'on pouvait rentrer sans faire la queue. Les allées sont pratiquement désertes, les attractions fonctionnent, mais restent vides. "Les derniers préparatifs, c'est surtout l'approvisionnement des restaurants en matières premières, au niveau de la maintenance et des vérifications, on est sur les travaux quotidiens", détaille Thomas Mondon, responsable communication et marketing du parc Walibi.

Thomas Mondon, responsable communication et marketing du parc Walibi Copier

Une partie du parc a été redécorée, réaménagée, de nouvelles attractions sont prévues, mais pas tout de suite. "Même si le confinement nous a donné du temps dans la réflexion, dans la préparation, je dirais que s'il nous a donné du temps, c'est surtout pour l'après 2025, mais il est un peu tôt pour en parler", précise Thomas Mondon.

Le spectacle mélange plongée et effets pyrotechniques © Radio France - Nicolas Joly

Après huit mois de pause, il faut que la mécanique soit bien huilée. Celle des manèges, mais aussi celle des figurants, comme ceux du spectacle de plongée, un incontournable de Walibi. Les employés du parc servent de public pour les plongeurs, qui peuvent ainsi répéter en conditions réelles. "Tout l'hiver, ils n'ont pas trop vu de public avec les confinements et l'arrêt des spectacles, donc là, pouvoir le refaire devant du monde c'est un gros plaisir", explique Guillaume Saint-Genis, responsable des animations du parc.

Infos pratiques