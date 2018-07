Un nouveau parcours attend les participants des 10 km de Tours le 23 septembre prochain. Un tracé qui suivra les bords de Loire et passera dans l'Abbaye de Marmoutier. Les départ et arrivée se feront eux encore place Anatole France.

Tours, France

Cette année, pour la 36ème édition des 10 et 20 km de Tours, le parcours des 10 km fait peau neuve. Un tracé avec plus de paysages au programme, en bord de Loire, et moins de course en centre-ville. L'objectif pour le comité d'organisation : donner un coup de jeune au parcours.

Le départ et l'arrivée des participants se fera toujours place Anatole France, mais tout le reste du parcours n'aura rien à voir avec les années précédentes. Les coureurs passeront sur le pont Napoléon par les bords de Loire pour rejoindre le quartier Paul Bert et passer dans le site de l'Abbaye de Marmoutier.

Une course sur les bords de Loire

Les coureurs retraverseront ensuite la Loire par le pont Mirabeau, passeront devant le château de Tours, et emprunteront les rues Colbert et des Halles pour rejoindre l'arrivée.

Plus de 12 000 coureurs attendus

Les parcours des 20 km et du marathon ne changent pas. Les inscriptions sont ouvertes pour les 10 et 20 km, et pour le marathon. Au total plus de plus de 12 000 coureurs sont attendus.

Le 23 septembre 2018, les participants du 10 km s'élanceront à 9h30, 9h25 pour les handisport. Rendez-vous à 10h20 pour les participants aux 20 km, 10h15 pour les handisport. Les marathoniens prendront le départ à 8h45, 8h40 pour les participants handisport.