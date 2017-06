VIDEO Le peloton du Tour de France à l’assaut de la côte des Religieuses à Longwy

Ce ne sera pas une arrivée au sommet, mais presque. La 3e étape du Tour de France Verviers-Longwy se conclura par la côte des Religieuses pour franchir la ligne d'arrivée à Longwy-haut. Une pente sérieuse qui devrait plaire aux puncheurs.

L’attraction de la 3e étape du Tour de France entre Verviers et Longwy sera l’arrivée à Longwy-haut après avoir gravit la côte des Religieuses. Une côte en pleine ville de catégorie 3 qui au plus fort affiche une pente à 12%.

Pour les fondus de vélo, cette petite ascension était leur quotidien, pour se rendre au travail par exemple. Pour les professionnels, cette côte devrait être avalée sans trop de difficultés, même si des écarts devraient se creuser. "Le passage le plus difficile est le virage en épingle entre la rue de la Banque et l'avenue de la République, on doit atteindre une pente à 16%. C'est d'ailleurs dans ce virage que l'on trouve le meilleur emplacement, le public devrait arriver très tôt", raconte Michel Mengin, président du club cycliste Ecrel 3 frontière.

Le montée de la côte des Religieuses avec Michel Mengin, président de l'Ecrel 3 frontières

Jean-Louis Danzi tient un bar à Longwy-haut, il a habité pendant des années dans cette côte des Religieuses. Et il affiche une carrière de 40 années en tant que cycliste amateur (1.500 courses, une centaine de victoires !). Pour lui, cette côte ne devrait pas faire peur aux pros du Tour : "c’est la vitesse de montée qui va tout faire, moi je grimpe entre 15 et 18 km/h mais les professionnels devraient rouler à 25 km/h. On va dire qu’il y aura un sprint d’une vingtaine de coureurs à l’arrivée et le reste va s’égrener dans la côte. Je vois bien des puncheurs comme Peter Sagan ou Greg Van Avermaet s’imposer, des coureurs qui arrivent à emmener du braquet dans les côtes".