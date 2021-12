VIDÉO - Le Père Noël prend son envol près de Colmar

Le père Noël, alias Luc Warth, instructeur ULM, s'est envolé à bord de son traîneau ce mercredi après-midi près de Colmar. Une tournée dans les airs pour diffuser la magie de Noël et émerveiller petits et grands.

La barbe blanche, les habits rouges, le traîneau et les rennes. Chaque année depuis 2016, quelques jours avant Noël, Luc Warth se mue en Père Noël plus vrai que nature. Vous en avez croisé sur les marchés de Noël d'Alsace. Mais Luc Warth a un truc en plus : c'est le seul Père Noël alsacien à prendre les airs. Cet instructeur ULM a modifié son aéronef pour lui donner l'allure de l'authentique traîneau de Santa Claus.

L'envol du Père Noël colmarien a attiré les familles avec de jeunes enfants, ravis de courir récolter les bonbons lâchés par Luc Warth depuis les cieux. "C'est une activité totalement différente et ça sort du commun. On a tous cru au Père Noël un jour, et aujourd'hui il est bien présent. C'est bien inventé. On redevient enfant de nouveau", s'enthousiasment en chœur les parents de Rayane. Le petit garçon de quatre ans cavale à chaque passage du traîneau-ULM du Père Noël.

Paré à décoller ! © Radio France - Hacene Khelladi

Si l'idée de Luc Warth a autant de succès, c'est aussi parce qu'il se donne les moyens. 25 heures de travail sur son traîneau customisé, un costume impeccable, et un jeu d'acteur qui fait glousser les enfants. "J'ai toujours fait le Saint Nicolas et le Père Noël pour mes neveux et des tas d'enfants lorsque je travaillais dans un centre équestre", raconte le pilote.

Luc Warth à bord de son fidèle paramoteur modifié © Radio France - Hacene Khelladi

Le Père Noël de Colmar se repère de loin dans la nuit noire grâce à son traîneau lumineux. © Radio France - Hacene Khelladi