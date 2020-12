VIDEO le pilote poitevin Charlie Herbst vise le top 30 sur le Dakar

-Charlie Herbst et sa KTM-

Sur le prochain Rallye Dakar il faudra suivre chez les motos le dossard 86 ! Charlie Herbst, 27 ans, sera le seul du Poitou (y compris chez les autos aussi ) à s'élancer pour le prochain Dakar en Arabie Saoudite. Le départ s'effectuera avec le prologue le 2 janvier et une arrivée finale le 15 janvier. 43ème l'an dernier Charlie Herbst, qui participait alors à son 2ème Dakar, compte finir et pourquoi pas aller chercher un top 30 après plus de 7.000 km de ce rallye raid.