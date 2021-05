VIDEO Le poitevin Charlie Herbst nous présente sa nouvelle moto pour le prochain Dakar.

Charlie son mécano Alain et la nouvelle KTM

Charlie Herbst a de la suite dans les idées et il le prouve encore. 35ème du classement moto, et 5ème motard français lors du Dakar 2021, il prépare déjà la prochaine édition, ça passe par l'acquisition d'une nouvelle moto, qu'il est allé cherché directement à l'usine KTM en Autriche. Maintenant place au roulage en Sardaigne dans les prochains jours. Charlies Herbst nous dit tout de son nouvel engin, de ses ambitions et de son calendrier.

Le Dakar 2022 se prépare déjà pour Charlie et son mécano Alain. © Radio France - Vincent Hulin