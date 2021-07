VIDÉO - Le Pont du Gard peut-être le monument préféré des français

Le Pont du Gard, le monument préféré des français, vous les pensez ? Votez ! Vous avez jusqu'au 22 juillet 12H pour le designer comme tel. À l’occasion des 38 e Journées européennes du Patrimoine, l'émission revient sur France 3 à la mi-septembre. Vous avez plébiscité, le Pont du Gard parmi 13 autres monuments en lice pour la grande finale. Ces prochains jours sont donc la dernière ligne droite pour distinguer notre Pont du Gard au rang du plus beau monument de France.

Le Pont du Gard, le monument préféré des français ?

À l’occasion des 38 e Journées européennes du Patrimoine, « Le Monument préféré des Français » revient sur France 3 ! 14 monuments en finale dont le Pont du Gard. "Franchement ! On sait que le Pont est le plus beau" indique son directeur, Sébastien Arnaux, mais il faut voter, "on peut même voter plusieurs fois". Tous sur la toile.

C'est un véritable spectacle

Pas une voix ne doit manquer et il y aura celle de Françoise. Une des très rares privilégiées qui vit à quelques mètres du Pont du Gard. "Le soir au coucher du soleil, c'est magique, je ne m'y habitue pas". Et s'il n'y a qu'une voix - ce qui très fortement improbable ndlr - ce sera bien la sienne, "je crois que je vais y finir ma vie".

Et on vote sur la page "le monument préféré des français" de France.tv&vous. Attention vous avez jusqu'au 22 Juillet (12 H).