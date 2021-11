VIDÉO - Le premier roman du Jovinien Emmanuel Robert-Espalieu se déroule dans le Joigny du XVIIe siècle

Le livre vient de sortir aux éditions Michel Lafon, "Fleur de sang", premier roman du dramaturge jovinien Emmanuel Robert-Espalieu. Une histoire d'amour qui poussera le héros à devenir bourreau et permet de nous replonger dans le Joigny de l'époque de Louis XIV.

"Fleur de sang" aux éditions Michel Lafon est inspiré d'une histoire vraie qui s'est déroulée à Dieppe. Mais Emmanuel Robert-Espalieu a choisi l'Yonne et Joigny, sa ville de résidence, pour y implanter ses personnages. Ce premier roman du dramaturge, joué depuis une quinzaine d'années en France comme à l'étranger, raconte l'histoire du fils du comte de Joigny qui à son retour de la guerre, tombe amoureux de la fille du bourreau de la ville. Or une fille de bourreau, ne peut épouser qu'un bourreau.

La maison médiévale de l'auteur, source d'inspiration

Le roman nous emmène dans le Joigny encore très médiéval de la fin du XVIIe siècle. Un cadre qui s'est imposé à l'auteur, dont l'écriture a débuté en plein confinement. "J'avais besoin d'un endroit pour un des personnages qui est un usurier", explique Emmanuel Robert-Espalieu, "je me suis dit - je vais utiliser ma maison. Il y a la tour là, mon bureau au-dessus qui est le bureau où j'écris, c'est le bureau qui est utilisé par l'usurier pour recevoir ses clients."

Des noms de rues qui existent toujours

La maison de l'auteur n'apparaît que sur quelques pages, ce sont surtout les rues du vieux Joigny dont les noms défilent tout au long du roman. Emmanuel Robert-Espalieu nous invite à découvrir ce qu'elles sont toujours, "comme la place du pilori. C'est là où les gens étaient condamnés. En général, ils étaient condamnés trois jours dans une cage, ils pouvaient tenir à plusieurs dedans. Les gens venaient les regarder et leur jeter des pierres, des tomates, des fientes. Vous aviez à côté la porte aux poissons et la rue de la tuerie où les bouchers égorgeaient les bêtes et en allant vers ce qui est la rue Cortel aujourd'hui, vous aviez à gauche la cour des miracles."

Les remparts toujours tels qu'ils étaient au XVIIe siècle

Avec son héros, Charles, Emmanuel Robert-Espalieu nous fait revivre ce Joigny qui était cantonné à l'actuel centre-ville : "ici on se retrouve devant ce qui est l'ancienne caserne des pompiers qui est aujourd'hui la maison des associations. Et bien c'est exactement ici qu'était située la maison du bourreau. On longe un beau morceau du rempart de Joigny et nous sommes face au mur tel qu'il était à l'époque." Dans une impasse, l'auteur nous montre aussi une porte cochère qui l'a inspiré et aurait pu être l'entrée de l'auberge des trois rois, sur les bords de l'Yonne. Autant de lieux encore bien réels qui nous permettent de voyager dans le temps.