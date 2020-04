VIDEO : le professeur Raoult dans la peau de Cyrano de Bergerac

Depuis le début de l'épidémie du coronavirus, une star est née. Tout le monde parle du professeur Didier Raoult et son traitement à la chloraquine. Après les personnalités politiques du sud qui défendent le patron de l'IHU de Marseille, les humoristes s'y mettent aussi. Un comédien français installé au Québec vient de parodier Gérard Depardieu dans Cyrano de Bergerac.

Il y a du Cyrano chez Raoult - Florian Brucker, comédien

Dans la scène illustre du "non merci", Cyrano devient Didier Cy-Raoult. "Déplaire est mon plaisir, j'aime qu'on me haïsse" clamait Gérard Depardieu avec les mots d'Edmond Rostand. 30 ans plus tard, ça devient : "je les emmerde, la chloroquine fonctionne, j'vois pas où est le problème !"

Le professeur Raoult fait des rimes

Avec l'affiche du film accroché dans sa chambre, Florian Brucker jure que c'était pour lui une évidence. "Il y a du Cyrano chez Raoult, dit-il. Edmond Rostand était de Marseille déjà. Et puis il y a chez ces deux là le côté rebelle et le savoir. Comme le professeur, Cyrano peut vous provoquer en duel et vous êtes mal !"

Nouveaux dialogues, nouvelles rimes : "Ne pas trouvez de masques pour nos têtes, craindre de ne pas remplir nos petites assiettes, et se dire sans cesse : oh pourvu qu'il reste quelques feuilles de PQ, non merci !" A la fin de cette séquence, on entend un des compagnons de Cyraoult dire : "Je te rappelle qu'il y a deux mois, tu disais que c'était une grippette".