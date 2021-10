VIDÉO - Le rappeur Orelsan annonce une tournée dès janvier 2022, elle commencera à Caen

Ce n'est pas une surprise, Orelsan est un maître dans la communication. Quelques jours seulement après avoir annoncé la diffusion d'images inédites tournées par son frère depuis vingt ans, le rappeur caennais vient de lâcher une nouvelle bombe pour tous ses fans. Il repart en tournée ! Le natif d'Alençon a publié la nouvelle sur son compte Instagram ce lundi midi.

"Ok les amis je repars en tournée, indique dès le début de sa vidéo Aurélien Cotentin, de son vrai nom. C'est un truc de fou. Cela fait un an et demi que l'on prépare le live. On jouera partout, en France, en Belgique..." L'artiste normand précise que sa série de concert débutera à Caen, dans sa ville, à partir du mois de janvier 2022.

Mis en vente des places dès le 6 octobre

La vente des billets débutera le mercredi 6 octobre 2021 indique, en outre, Orelsan.