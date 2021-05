VIDÉO - Le tournage d'Astérix dans le Sancy décalé de 10 jours, Guillaume Canet hurle sa déception

La production devait démarrer le tournage des séquences auvergnates du prochain "Astérix et Obélix : l'empire du milieu" ce jeudi dans le secteur du Guéry et de Servières, mais la météo joue des tours au réalisateur et acteur qui se désespère dans une vidéo humide mais pleine d'humour.

C'est officiel, les séquences auvergnates des nouvelles aventures de la tribu gauloise menée par Astérix ne seront pas tournées cette semaine sur le plateau du Guéry et autour du lac Servières dans Puy-de-Dôme. La production a annoncé ce jeudi à France Bleu que le tournage était décalé d’une dizaine de jours environ "pour raisons météorologiques". Le planning des séquences auvergnates du prochain "Astérix et Obélix : l'empire du milieu" sera affiné dans les prochains jours.

En attendant, le réalisateur Guillaume Canet a exprimé son désarroi dans une vidéo postée sur sa page Facebook. A défaut de pouvoir se mettre dans la peau de son personnage, Astérix, Canet le moustachu s'est livré à un jeu d'acteur parfait sur les pentes embrumées et humides du Sancy.

Jusqu'à 600 personnes dans le Sancy

La sortie de ce nouvel opus des irréductibles gaulois est prévue au second trimestre 2022. Une superproduction, dont le budget avoisine les 65 millions d'euros. Dans le Sancy, les barnums abritent les 600 techniciens, costumiers et autres accessoiristes ainsi que le matériel de tournage et les costumes qui seront utilisés pour la grande scène de bataille, un moment clé du film où 300 figurants composeront le tableau dans lequel s'affronteront Gaulois, Romains et Chinois.

Le producteur exécutif sur France Bleu

Trois semaines de tournage sont prévues en Auvergne pour quelques scènes dont une bataille gigantesque. Techniciens et figurants étaient déjà sur le pied de guerre depuis le début de la semaine. Jusqu'à 600 personnes au total.

Aux commandes de cette énorme machinerie, Xavier Amblard, le producteur exécutif de la société "Trésor Films" qui coproduit ce nouvel opus d'Astérix et Obélix. Il était l'invité de la matinale de France Bleu Pays d'Auvergne ce jeudi. A réécouter ci-dessous.