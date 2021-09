VIDEO - Le retour de Baionan Kantuz dans les rues de Bayonne

Ils sont enfin de retour ! Ils, c'est l'ensemble Baionan Kantuz. Les membres jouent et chantent des chants basques dans le centre-ville de Bayonne les quatrième samedi de chaque mois. En temps normal, ils se placent devant les halles. Sauf que le covid est passé par là et que le groupe est à l'arrêt depuis plus d'un an et demi. Ils ont recommencé ce samedi 25 septembre devant le musée basque. Plus de 200 personnes les ont rejoints et ont participé. Un retour merveilleux pour les chanteurs comme les Bayonnais.

Avant de s'y mettre, il a bien fallu répéter un peu pour dérouiller les instruments et les voix. Parfois, même avec le carnet de chant dans les mains, c'est difficile. "C'est très dur les premières chansons", rigole Christiane. Solange, pour cette reprise, n'a aucune crainte : "avec le talent que j'ai, certainement pas." "J'ai l'impression de vivre. Ça me fait me tenir debout, respirer plus large, être plus joyeuse", explique cette habituée. "C'est _un symbole du redémarrage d'une vie à peu près normale_", renchérit de son côté Michel. Côté musicien, l'enthousiasme est identique.

La promotion de la culture basque

Dans ce retour du chant ensemble, Patricia voit aussi la culture basque renaître en post covid. "C'est très très important pour nous et ce n'est pas pour chanter, c'est continuer cette tradition", affirme-t-elle. Le covid, c'est une mort sociale pour Guillaume, l'un des membres de Baionan Kantuz. "Pour nous, c'était davantage. C'était la mort sociale en basque", certifie-t-il. À la fin, c'est en cœur et a capella que tout le monde a profité de ces retrouvailles, dans un moment de communion.