VIDÉO : le retour des courses camarguaises dans les arènes de Vauvert !

Course camarguaise, dans les arènes de Vauvert

Après une interruption de près d'un an à cause du coronavirus, c'est le grand retour des courses camarguaises ce weekend dans les Arènes de Vauvert ! Pour ces premières courses du trophée des As, les spectateurs peuvent applaudir les cocardiers "Trocadero", "Campeon" ou "Timoko". Ils affrontent, entre autre, les raseteurs Zekraoui, Chekade ou Benafitou.

La jauge était fixée à mille personnes pour voir la course première course.

Les autres courses des Prémices auront lieu le jeudi 27 mai à 15h, le samedi 31 juillet à 21h30 , tandis que la finale est maintenue pour le jeudi 19 août pendant la fête votive, dont le programme sera dévoilé très bientôt, selon la Mairie de Vauvert.