VIDÉO - Le retour des croisières sur la Rance depuis La Richardais

Les croisières Chateaubriand ont repris samedi 8 mai depuis la gare maritime de La Richardais, entre Saint-Malo et Dinard (Ille-et-Vilaine). Un protocole sanitaire permet l'accueil des clients. Les réservations se multiplient ces derniers jours.

"Bienvenue à bord, vous êtes des passagers historiques...!" La première croisière sur la Rance de la saison a eu lieu samedi 8 mai sur le Chateaubriand, depuis La Richardais, entre Saint-Malo et Dinard (Ille-et-Vilaine).

Un scan avec la caméra thermique avant d'embarquer

Une quarantaine de passagers ont suivi durant près de trois heures une croisière dans l'estuaire de la Rance. Le protocole sanitaire a été renforcé pour leur sécurité, avec l'installation de caméras thermiques à l'entrée de la gare maritime.

Le capitaine Gilles Bove s'assure du respect du protocole sanitaire à bord. © Radio France - Maxime Glorieux

La jauge du bateau a été réduite de moitié et le masque est obligatoire à bord. Ces règles étaient en place dès le premier déconfinement l'année dernière mais le capitaine Gilles Bove n'hésite pas à les rappeler : "Les gens oublient parfois, ou pensent qu'ils peuvent retirer le masque lorsqu'ils sont sur la partie extérieure... C'est la croisière s'amuse alors on remet une petite couche", glisse-t-il à moins d'une heure du grand départ.

Un nouveau départ !

Le capitaine et le reste de l'équipage ont, durant trois semaines, fait les derniers réglages techniques. Malgré ses quinze années d'expérience sur les croisières Chateaubriand, Gilles Bove a tout de même dû réapprendre le commentaire et les anecdotes qu'il livre aux clients lors de la croisière. "Il faut se le remettre en mémoire mais aux premiers commentaires, ça va revenir et les clients vont s'amuser avec nous !"

Ce nouveau bateau a été mis en service en juillet 2020. © Radio France - Maxime Glorieux

Parmi les passagers du jour, Yvonne fête son anniversaire avec une toute première croisière. ''C'est une bonne occasion d'essayer quelque chose de nouveau, ça fait beaucoup de bien parce que, personnellement, le confinement m'a fait perdre l'habitude de sortir, alors là c'est un nouveau départ !"

Retour des croisières-repas à partir du 9 juin

"On a reçu beaucoup, beaucoup d'appels ces dernières semaines !", lance la directrice des croisières, Véronique Alix. La plupart des réservations concernent des particuliers, la reprise est plus lente chez les groupes. En revanche, l'équipe du Chateaubriand a déjà reçu ses premières demandes pour des repas de groupe durant l'été. La directrice des croisières prévoit d'accueillir de nombreux mariages l'année prochaine.

Les premières croisières déjeuners ou diners se tiendront lors de la troisième phase de déconfinement, à partir du 9 juin. Pour le moment, quatre croisières ont lieu chaque week-end de mai et durant les ponts. Le rythme s'accéléra ensuite durant le mois de juin. Il sera possible d'amener son pique-nique à bord ou d'acheter de la nourriture à emporter dès le 19 mai.

50% de chiffre d'affaires en moins l'année dernière

La saison démarre habituellement début avril et le bateau continue de tourner habituellement pendant l'hiver. L'année dernière, l'entreprise a perdu plus de 50% de son chiffre d'affaires.