VIDEO - "Le roi des sushis", un natif de Bussy-Saint-Georges, représentera la France à la Coupe du monde de sushi

Eric Ticana, natif de Bussy-Saint-Georges décollera dans quelques jours pour le Japon où il représentera la France à la Coupe du monde de sushi. Le jeune chef était allé jusqu'en demi-finale l'année dernière. France Bleu l'a suivi pendant l'un de ses derniers entraînements.

Pour la 2ème année consécutive, le chef cuisinier Eric Ticana va défendre les couleurs de la France à la Coupe du monde de sushi à Tokyo au Japon. Le natif de Bussy-Saint-Georges est allé jusqu'en demi-finale en 2016. Cette année il espère bien remporter la Coupe !

Eric Ticana s'entraîne jusqu'à 8 heures par jour pour accomplir son rêve de remporter la Coupe du monde de sushi les 24 et 25 août prochains à Tokyo. Il est surnommé "le roi des sushis" à Bussy-Saint-Georges, où il vit et où il a de nombreux soutiens. France Bleu l'a suivi pendant un de ses derniers entraînements dans la cuisine d'un hôtel où il peut s'exercer chaque fois qu'il en a besoin.

Le 20 août prochain, il décollera pour le Japon, où il rejoindra les 40 participants de plus de 20 nationalités pour participer à ce concours sur la terre des maîtres de la discipline. En attendant, il s'entraîne d'arrache pied pour connaître par cœur les gestes qu'il aura à reproduire lors de la 1ère étape du concours : l'assiette classique, dite "édomaé". Si ses gestes sont assez précis et ses sushis assez réguliers, il ira en finale pour l'épreuve de création.

Dans la cuisine française, on aime marier le sucré et le salé et varier les assaisonnements. En mélangeant les cultures culinaires, on peut s'amuser à faire toutes sortes de sushis et c'est ce que je propose : le respect de la tradition et du goût mais également des créations qui me sont propres » - Eric Ticana