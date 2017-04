VIDEO le roller derby en pleine conquête à Metz

Si vous êtes une fille qui aime les sports de contact et la glisse, alors connaissez-vous le roller derby ? Le club de Metz organisait en ce week-end de Pâques une compétition européenne, Metz a terminé cinquième, les Allemandes de Dresde ont gagné.

C’est un sport encore confidentiel, pratiqué par des femmes. C’est un combat entre deux équipes juchées sur des patins à roulettes. Et le roller derby Metz club fait partie des meilleures équipes de France et même d’Europe. Il organisait en ce week-end de Pâques une compétition européenne au gymnase de la Grange aux bois, le Fantastic 8 tournament. Un tournoi remporté par les Allemandes de Dresde, les Messines ont terminé cinquième. Prochain match le 20 mai, contre Reims. Cela se jouera au gymnase André Malraux, à Metz-Sablon. Et entre temps, le roller derby Metz club cherche à recruter, il compte une soixantaine d'adhérentes.

A quoi ressemble le roller derby ?

Deux équipes de cinq joueuses s’affrontent sur un petit circuit ovale, avec des patins à roulettes classiques aux pieds et des protections des jambes à la tête. Pas de balle, pas de cross, pas de but, le jeu consiste à percer le mur adverse pour pouvoir marquer des points.

Roulette russe, Castagnedeuch, Grosse Bertha ou encore Redi is dead

Au dos des maillots, pas de nom ou prénom, mais un derby name, un surnom. A Metz, les joueuses se sont baptisées Lou-Blast, « parce que j’aime bien le prénom Lou et parce que blast veut dire explosion et donc ça claque ! » D’autres ont choisi Roulette russe, Castagnedeuch, Grosse Bertha ou encore Redi is dead.

Le roller derby est un sport de contact, mais avec des règles, il y a en a même 70 pages. Le jargon est également bien fourni avec beaucoup d'expressions anglaises, dont une qui peut faire sursauter : « fresh meat, la viande fraiche, cela désigne les recrues » explique Elodie, ou plutôt Mère-Louve, son derby name parce qu'elle a six enfants et qu'elle joue dans la Meute, une équipe messine.