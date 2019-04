VIDEO : le sauteur landais Etienne Grenet affronte une Porsche

Le sauteur de course landaise Etienne Grenet a réalisé un exploit. Ce vendredi 19 avril, il a sauté par-dessus une Porsche Carrera lancée à 40km/h dans les arènes de Bayonne.

Département Landes, France

Etienne Grenet s'est préparé pendant 4 mois pour réaliser ce défi. Il a réussi deux sauts de l'ange au-dessus d'une Porsche Carrera lancée à 40 km/h.

En plus de l'entrainement physique, le sauteur de la ganaderia Dal a fait appel à un coach pour l'aider à maîtriser son mental. "Sauter une vache c'est plutôt commun dans les Landes, nous sommes plusieurs à le faire. Avec une voiture en revanche ce n'est pas du tout naturel. Depuis qu'on est enfant, on nous apprend à ne pas nous mettre devant une voiture, à faire attention. Se dire qu'on va se mettre en face et courir en voyant la voiture avancée, ça fait très bizarre. Je voulais être prêt mentalement à ne pas rentrer dans la voiture, oublié de sauter, avoir une faiblesse" confie Etienne Grenet.

Vendredi 19 avril, le jour du défi, le sauteur d'Habas s'est rendu dans les arènes de Bayonne avec son coach. Les deux hommes ont examiné la Porsche. Ils ont fait des tests pour déterminer à quelle vitesse la voiture devait avancer. Après deux sauts infructueux au-dessus de la voiture à l'arrêt, Etienne Grenet s'est finalement lancé et ça a marché. "Quand j'ai couru sur la voiture, ça a été un moment de vide. Le saut de l'ange dure moins de 2 secondes et ça m'a paru très long. J'ai vu toute la voiture défiler sous moi. Elle fait 4,60 mètres et ça a été très dur de rester en position sans avoir un sursaut" raconte Etienne Grenet. Le coursayre effectuera finalement deux sauts de l'ange au-dessus de la voiture de luxe.

La voiture était conduite par le pilote professionnel Gilles Cassou à qui Etienne Grenet rend hommage : "Il a été phénoménal. Ça doit être très stressant car il faut gérer la vitesse, la direction et surtout ne pas avoir envie de mettre un coup de volant pour s'écarter ou de mettre un coup de frein. IL a géré la situation de A à Z et il s'est très vite adapté."