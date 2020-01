[VIDEO] Le ski "augmenté" avec un exosquelette

Alpe d'Huez, Huez, France

Skier avec un exosquelette sur les jambes : cela s'appelle le ski "augmenté", et la pratique devient de plus en plus populaire. Le but : réduire les douleurs et la fatigue, grâce à un système de ressort. Le matériel est cependant interdit en compétition car considéré comme un dopage technique.

Alors ce week-end était organisé les premiers championnats du monde "open" de ski augmenté, dans la station de l'Alpe d'Huez. La marraine de cette première édition n'était autre que la championne du monde de ski cross Ophélie David. Skieurs débutants, professionnels et confirmés se sont affrontés dans un slalom géant et un ski trail, l'exosquelette sur les jambes. Plus qu'une compétition, l'événement était plutôt un moyen pour les pratiquants de se retrouver durant deux jours. Au total, ils seraient environ 7 000 en France.

Skier avec un exosquelette : comment ça marche ?

Cet exosquelette est en vente dans 130 stations de l'arc alpin, au prix moyen de 600 euros.