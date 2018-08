VIDEO. "Le Souffle de la Terre" : les répétitions s'enchaînent à quelques jours de la première

Par Pauline Pennanec'h, France Bleu Picardie

À Ailly-sur-Noye, les 850 bénévoles du "Souffle de la Terre" s'activent et répètent pour la 32e édition du spectacle, créé et mis en scène par par Dominique Martens, mis en musique par le compositeur québécois Dominic Laprise. Et parmi les danseurs, de nouveaux bénévoles !