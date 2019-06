VIDEO - Le spectacle pyrotechnique de Bordeaux fête le fleuve 2019

En vidéo le feu d'artifice de Bordeaux fête le fleuve 2019, ce spectacle pyrotechnique proposé par le Groupe F s'intitule "L'Echappée Belle".

Bordeaux, France

En 2018 un dragon de feu était venu éclairer les nuits bordelaises lors de la fête du vin et son spectacle pyrotechnique "les feux du Dragon", cet animal étrange est de retour avec ses créateurs du Groupe F pour Bordeaux fête le fleuve en cette année 2019. Une légende raconte que ce dragon de la rue de la Vieille tour a quitté Bordeaux en se jetant dans la Garonne il y a 600 ans et qu'il revient en Gironde après avoir découvert le monde...

le dragon cracheur de feu sur la Garonne © Radio France - FF

Proposé et préparé par le Groupe F, artificiers mondialement connus, le feu d'artifice de la fête du fleuve sur le thème de la liberté permet aux spectateurs bordelais de retrouver ce dragon cracheur de feu. Le spectacle 2019 mêlant les feux d’artifice et les arts vivants s'intitule "L'Echapée Belle". Christophe Berthonneau l'a pensé tout spécialement pour le miroir d'eau, devant la place de la Bourse, avec une mélange de projections, la présence de comédiens suspendus au-dessus d'une sphère géante, des machineries sur la Garonne et des effets pyrotechniques.

"L'Echappée Belle" met en lumière les nuits de Bordeaux fête le fleuve

"L'Echappée Belle" qui est donnée également en ouverture de la saison culturelle Liberté ! se déroule en 3 parties. De 22h30 à 23h, projections sur la sphère placée sur le miroir d'eau, puis à 23h les comédiens jouent avec cette boule géante tandis qu'arrive le dragon cracheur de feu et que le feu d'artifice tiré depuis une barge débute, enfin après la partie pyrotechnique retour sur le miroir d'eau et ses illuminations.

"L'Echappée Belle" par le Groupe F lors de la fête du fleuve à Bordeaux, jeudi 20 juin et samedi 22 juin à 22h30.