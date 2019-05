VIDÉO - Le Stade Rennais s'offre une "galerie des légendes" au Roazhon Park

Pour fêter ses 108 ans, le club rennais ouvre un petit musée dans l'enceinte du Roazhon Park. A partir du mois de septembre on y trouvera des maillots, des trophées et tout un tas d'objets en lien avec les Rouge et Noir. Le numérique n'a pas été oublié.

Rennes, France

"Ce lieu, c'est un lieu d'émotion." Jacques Delanoë le président non exécutif du Stade Rennais a les yeux qui pétillent quand il monte les marches de la galerie des légendes. Ce musée installé au niveau de la porte 9 du Roazhon Park c'est son bébé. Il a porté ce projet pendant plusieurs mois et a hâte de le faire découvrir au public.

Le public découvrira des moulages de pieds et mains de joueurs mythiques. © Radio France - Benjamin Fontaine

La galerie des légendes c'est un espace de 500 m2 et des dizaines d'objets en lien avec la mémoire du Stade Rennais. Les amoureux du club y trouveront les photos et le palmarès de joueurs emblématiques comme Romain Danzé, Yann M'Vila, Anthony Réveillère. Dans les vitrines on peut aussi découvrir de vieux ballons dédicacés, des cadeaux offerts par les clubs lors des déplacements européens mais aussi les maillots portés par Jimmy Briand et Sylvain Wiltord en équipe de France.

Une autre partie de ce petit musée abrite aussi les répliques des trois coupes de France remportées par les Rennais. "Celle de 1965 a fait le tour de Bretagne mais dans ce voyage elle a perdu son chapeau," s'amuse Jacques Delanoë. Le numérique n'a pas été oublié. Le Stade Rennais s'est associé à Orange pour mener à bien son projet. L'entreprise propose une table tactile avec un quiz interactif mais aussi des casques virtuels pour se plonger dans l'ambiance d'un match et celle des vestiaires.

De nombreux objets en lien avec le club sont exposés en vitrine. © Radio France - Benjamin Fontaine

La galerie des légendes ouvrira au public au mois de septembre. Elle ne sera accessible que sur rendez-vous aux participants des visites guidées du stade.