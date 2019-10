VIDÉO - Le tome 38 d'Astérix "La fille de Vercingétorix" plait au MuséoParc d'Alésia

Ce mercredi sort le 38ème tome de la bande dessinée Astérix : "La Fille de Vercingétorix". Au MuséoParc d'Alésia, la véritable histoire de ce héros français et de cette bataille est racontée au public. Ce n'est apparemment pas la véracité des faits qui compte le plus pour aimer cette BD !

Par toutatis ! Les gaulois font leur retour en librairie ce mercredi. Pour fêter les 60 ans d'Astérix, "La Fille de Vercingétorix", le 38 album de la bande-dessinée sort en cinq millions d'exemplaires. C'est l'histoire d’Adrénaline : une adolescente gauloise rebelle à la natte rousse, la fille du célèbre Vercingétorix qui s'est rendu à César le romain lors de la terrible bataille d'Alésia.

Mais Vercingétorix avait-il une fille ?

Eh bien on ne sait pas, on connaît très peu de choses sur ce héros français ! Au MuséoParc d’Alésia à Alise-Sainte-Reine, là où le chef gaulois aurait été vaincu, ce n'est pas la véracité historique qui compte le plus. Là-bas, "Astérix et Obélix" sont la référence d'un visiteur sur deux.

Michel Rouger, le directeur du Muséoparc apprécie beaucoup Astérix : "on dit à nos visiteurs de lire Astérix parce que c'est très drôle, après ne prenez pas tout pour argent comptant," explique-t-il. Ce fan de la BD qui a tous les albums à la maison rajoute qu'"il y a pleins de choses que l'on démonte toute la journée ici : ils ne mangeaient pas de sanglier, ce genre de choses qui sont démontrées archéologiquement parlant. Pour autant, il faut lire Astérix car cela reste une BD très drôle qui touche toutes les générations."

Depuis la parution du premier album "Astérix le Gaulois", en 1961 un total de 380 millions d'albums se sont vendus dans le monde. Les albums d'Astérix sont traduits au total dans 111 langues et dialectes.

