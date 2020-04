VIDÉO - Pendant le confinement, le violoniste de Chambéry, Renaud Capuçon, joue dans Notre Dame de Paris

En plein confinement, le virtuose de Savoie Renaud Capuçon a joué ce vendredi dans la cathédrale de Paris, presqu'un an après le terrible incendie.

Le 15 avril 2019, l'un des monuments les plus célèbres de France était ravagé par les flammes. Afin d'honorer le vendredi saint de Pâques, une cérémonie a eu lieu en la cathédrale de la capitale. La cérémonie à huis clos, célébrée par l'archevêque de Paris Michel Aupetit a été accompagnée par trois artistes. Le comédien Philippe Torreton, l'actrice et chanteuse Judith Chemla et le violoniste natif de Chambéry Renaud Capuçon.

Hyper protégé par une sur-blouse, un casque de chantier, un masque, des bottes en caoutchouc, l'artiste a pu pénétrer dans la cathédrale. L'artiste a ôté gants, masque et casque le temps d'interpréter plusieurs sonates de Bach et la mélodie d'Orphée de Gluck.

À l'issue de cette interprétation, Renaud Capuçon a déclaré à nos confrères de BFM-TV avoir été "sonné par la charge émotionnelle du lieu." Ce fut pour lui "un moment très intense de partage".