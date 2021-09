VIDEO - Le Zénith de Toulouse s'attend à une saison 2022 de tous les records

Après une fermeture de plus de 18 mois, le Zénith de Toulouse a rouvert ses portes et redémarre doucement pour clore l'année avec une vingtaine de spectacles. L'année 2022 devrait être exceptionnelle avec 110 séances prévues contre 90, et des surprises promet le directeur, invité ce jeudi.