VIDÉO - Léna Situations, l'influenceuse qui vend plus de livres que Marc Levy ou Guillaume Musso

Ses fans la connaissent sous le pseudonyme de "Léna Situations" : née Léna Mahfouf, cette femme de 23 ans est devenue l'une des plus importantes influenceuses de sa génération. Malgré la promotion limitée du fait de l'épidémie de coronavirus, son livre s'est vendu à plus de 62 000 exemplaires après un peu plus de trois semaines de parution et 150 000 nouveaux exemplaires sont partis en presse pour le deuxième tirage. De quoi supplanter Marc Levy et Guillaume Musso dans les librairies.

Des vlogs d'août à un livre de développement personnel

C'est après de multiples vidéos de vloging (sorte de journal personnel quotidien en vidéo) sur Youtube, sur Tik Tok et de nombreuses publications sur Instagram, elle cartonne en librairie avec son livre "Toujours plus, + = +", sorte de guide de développement personnel pour les jeunes, "pour dire non à la déprime et la spirale du négatif".

De multiples partenariats

En parallèle de son activité de vidéaste, Léna travaille avec de nombreuses marques qui font appel à elle pour promouvoir leurs produits, notamment Dior, Disney, ou Canon. Des marques qui cible son audience, composée à près de 60% de 18-24 ans. Recevant des centaines de propositions de partenariat, elle peut se permettre de choisir ses causes, comme la lutte contre le harcèlement, et refuser d'autres campagnes comme celle sur le service national universel.