Granuleux et moelleux, ce petit gâteau d'amande à la forme arrondie s'invite dans les boutiques des plus grands pâtissiers. À l'occasion de la journée internationale du macaron, France Bleu est allée à la rencontre d'Elisabeth Biscarrat qui nous a prodigué ses conseils.

Strasbourg, France

Gourmandise ronde et colorée, cette douceur s'invite de plus en plus sur nos tables.

Lauréate en 2011 du concours de cuisine Masterchef, Elisabeth Biscarrat nous donne ses 3 conseils pour bien réussir nos macarons.

Les 3 conseils

Conseil n°1 : des ingrédients à température ambiante.

Conseil n°2 : ne pas ouvrir la porte du four.

Conseil n°3 : éviter toute humidité.

Où déguster les macarons d'Elisabeth Biscarrat ?

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site internet ainsi que la page Facebook Macarons & Inspirations.