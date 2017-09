VIDÉO - Les bébés panthères des neiges de Saint-Martin-la-Plaine vont être présentés au public

Les deux bébés panthères des neiges, nés le 26 juin dernier à l'Espace zoologique de Saint-Martin-la-Plaine (Loire), vont être présentées ce mercredi 20 septembre au public.

Elles sont nées le 26 juin dernier à l'Espace zoologique de Saint-Martin-la-Plaine (Loire) et attendent encore bien au chaud dans leur cabane. Ce mercredi 20 septembre, les deux petites panthères des neiges vont enfin pouvoir sortir dans leur enclos, avec leur mère, et être présentées au public. Les équipes du zoo se préparent depuis plusieurs semaines pour le grand jour.

Il a fallu attendre trois semaines avant de pouvoir les approcher

Les deux bébés panthères, un mâle et une femelle, n'ont pas quitté leur maisonnette depuis leur naissance. David Ducolombier, soigneur animalier à l'Espace zoologique, a dû attendre trois semaines avant de pouvoir les approcher : "La maman, Shayan, est une primipare, c'est la première fois qu'elle faisait des petits. On l'a laissée tranquille. Au fur et à mesure, on a commencé à rester à côté du box pour qu'elle prenne confiance et qu'elle voie qu'on n'allait pas déranger les petits."

Ce mercredi, les petites panthères des neiges vont explorer leur enclos pour la première fois. © Radio France - Thomas Schonheere

Aujourd'hui, les deux panthères des neiges sont assez grandes pour partir à la découverte de leur enclos. Elles seront avec leur mère, mais leur père va devoir rester dans son box encore un moment. "Il n'a jamais été en contact direct avec les bébés, explique David Ducolombier. On a peur, encore, qu'il puisse les tuer : c'est un mâle, et une petite panthère... La maman, aussi, va bien protéger ses petits et une blessure peut vite arriver. Donc, on préfère attendre."

Dans deux ans, les bébés quitteront Saint-Martin-la-Plaine pour aller fonder leur propre famille dans un autre zoo. © Radio France - Thomas Schonheere

Les deux bébés n'ont pas encore de prénoms, les équipes de l'Espace zoologique sont sur le coup. Les panthères des neiges étant inscrites au programme européen pour les espèces menacées, dans deux ans, les deux bébés partiront de Saint-Martin-la-Plaine pour aller fonder leur propre famille dans un autre zoo.