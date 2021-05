VIDEO : Les bords de Loire attirent les vélotouristes

Beaucoup de Français profitent de ce week-end de l'Ascension pour visiter les bords de Loire. Les châteaux sont fermés, mais le paysage est toujours là. Il se découvre à pied, mais aussi à vélo. Le camping "Les Terres de Belle Rive" à Candes-Saint-Martin accueille de nombreux cyclotouristes.

Benoît et Olivier enfilent les anoraks. Il leur reste une étape dans leur périple et ce n'est pas un peu de pluie qui va les arrêter. "On est jeunes, la pluie ça ne nous dérange pas. On n'est pas en sucre !", s'amuse Olivier. Les deux amis sont partis samedi d'Orléans, leur but est d'arriver ce jeudi à Saumur. Ils se sont arrêtés au camping "Les Terres de Belle Rive" à Candes-Saint-Martin (Indre-et-Loire), qui accueille de nombreux cyclotouristes.

Envie d'air pur et de liberté

Ce sont leurs premières vacances depuis plus d'un an et ils comptent bien en profiter. "On fait 50 kilomètres à peu près par jour. Comme ça on n'est pas préssé pour les visites, si on peut en faire on peut s'arrêter un peu quand on veut et on profite de faire quelques caves de dégustation", résume Benoît. Pour les châteaux de la Loire, c'est plus compliqué. "On ne peut pas rentrer dedans donc c'est plutôt les jardins qu'on visite."

Les deux amis sont partis d'Orléans et rejoignent Saumur, un voyage d'une semaine qui leur laisse du temps pour profiter du paysage © Radio France - Nicolas Joly

"du bon pain, du bon vin, de la bonne charcuterie et des bons copains !" - Olivier, cyclotouriste épicurien

Olivier n'est pas du coin. Il voulait de l'air et des beaux paysages. Les bords de Loire, ça lui va bien : "Moi qui viens du Jura, je ne connaissais pas la région. C'est vraiment intéressant, surtout en ce qui concerne l'aménagement, la piste cyclable est vraiment bien aménagée, donc il n'y a pas de souci, en vélo ça se pratique super bien." Il emballe ses affaires dans des sacs plastiques et charge le tout dans une charette faite maison attachée à son vélo. Il nous donne quatre ingrédients à respecter pour une virée cyclotouriste réussie : "du bon pain, du bon vin, de la bonne charcuterie et des bons copains !"