VIDEO - Les champions planétaires du Rubik's Cube s'affrontent à Paris !

Plus d'un millier de compétiteurs sont réunis depuis jeudi et jusqu'à dimanche aux Docks de Paris, à Aubervilliers. Si vous ne voulez pas être écœuré par leur virtuosité, ne regardez pas la vidéo !

Quatre secondes et soixante treize centièmes. L'actuel record du monde de résolution du Rubik's Cube donne une impression vertigineuse du niveau de la compétition qui se déroule jusqu'à dimanche aux Docks de Paris, à Aubervilliers. 1 100 compétiteurs venus de 70 pays sont en lice. Voilà un aperçu de leurs prouesses. Attention, ça va vite :

Mais les stars mondiales du Rubik's Cube n'ont pas fait le voyage à Paris pour se contenter d'un seul défi, sur la résolution du célèbre cube aux six couleurs. La variété de leurs disciplines a de quoi donner la migraine : l'objet de la compétition se décline dans des versions encore plus démoniaques avec non plus trois mais quatre, cinq, six et même sept cubes par arête, soit 218 pièces !

La résolution à l'aveugle !

Autres épreuves pour varier les plaisirs, la résolution... à l'aveugle, et même avec les pieds. Et un jour peut être, à l'aveugle avec les pieds. Si ça vous dit de prendre des leçons, le billet d'entrée à ces championnats du monde de Rubik's Cube est de cinq euros.