VIDEO - Les chars sont prêts pour le carnaval de Malemort

Le premier défilé du carnaval de Malemort, version 2017, est prévu ce mercredi après-midi, avant un deuxième défilé ce dimanche, via les rues de Brive. Les onze chars sont fin prêts pour sortir du garage.

C'est parti pour le carnaval annuel de Malemort ! Le premier défilé de chars, majorettes et autres groupes folkloriques aura lieu ce mercredi à partir de 13h30 avec un passage à Brive et un retour à Malemort en fin d'après-midi. Rebelote dimanche à partir de 14h.

11 chars, 4.000 sacs de confettis, plus de 100.000 fleurs en papier

Il y a des rires et des sourires, ce mardi, dans la salle des Chataigniers où sont stationnés les chars avant le défilé. Car tout est prêt pour ce mercredi. Le fruit d'un travail de quatre mois et demi entamé le 17 octobre, et une présence quotidienne pour certains bénévoles. Onze chars (Garfield, les Pokémon, les Angry Birds, Sam le Pompier, Choupette, etc.) défileront, habillés de plus de 100.000 fleurs en papier crépon conçues par des petites mains sans qui rien ne serait possible. Charlot prête son image à Monsieur Carnaval, cette année, qui sera, comme tous les ans, brûlé après le défilé de dimanche. Mais avant ça, les confettis auront volé : une tonne de confettis répartis dans 4.000 sacs par les bénévoles et qui seront vendus pour financer en partie le carnaval de l'an prochain.

France Bleu Limousin vous fera vivre en direct ce carnaval de Malemort, cet mercredi après-midi, avec une émission en direct à partir de 16 heures pour se plonger dans le défilé.