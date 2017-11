VIDEO - les chefs de Bordeaux So Good 2017

France Bleu Gironde vous propose une collection de portraits décalés des grands chefs invités de Bordeaux So Good.

Bordeaux So Good, le festival de la gastronomie et de l'art de vivre, du 17 au 19 novembre à Bordeaux accueille près d'une centaine de grands chefs du Sud-Ouest qui vont régaler les papilles et ravir les pupilles. Ces cuisiniers hors-pair sont à rencontrer au Hangar 14, au Palais de la Bourse, au détour d'une rue dans le centre ville bordelais et bien sûr lors de la "Nuit des Banquets".

en savoir plus La 4e édition de Bordeaux So Good avec France Bleu Gironde

Portrait décalé des grands chefs de Bordeaux So Good

Certains de ces chefs se sont prêtés au jeu de l'interview décalé dans la web série de France Bleu "Bouillons de chefs". Leur juron en cuisine, ce qu'ils cuisineraient aux extraterrestres, des souvenirs de leur début...

Notre play-list vidéo vous propose de découvrir autrement :