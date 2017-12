VIDEO - Les fans de Johnny lui rendent hommage en musique à Besançon

Les fans du rockeur ont poussé la chansonnette à Besançon. Ils étaient plus de 200 à participer à un karaoké entièrement dédié à l'idole des jeunes ce dimanche au bar "Au Doubs Bonheur".

Ils ont allumé le feu ce dimanche à Besançon ! Les fans de Johnny Hallyday ont souhaité lui rendre hommage à leur manière : en chanson. Des heures de musiques, en famille, mais surtout entre inconnus, pour un réel moment de partage et d'émotion.

De la musique et des larmes

Tous le répertoire du rockeur y est passé : Que je t'aime, Le Pénitentier, Laura, Marie, L'envie... Ils étaient plus de 200 ce dimanche dans le bar "Au Doubs Bonheur". 200 à chanter à tue-tête les titres de la star, en rythme et sans même avoir besoin de textes. Car les paroles, ils les connaissent par coeur. Et ce n'est pas un par un qu'ils passaient, mais ensemble, sans même se connaitre parfois.

Les organisateurs avaient tout prévu. Ils ont éteint les lumières, distribué des bougies pendant le célèbre "Allumez le feu". Des discours se sont suivis, notamment de Christine Cau-Lataille, organisatrice de l'évènement.

Christine se réjouit d'ailleurs de voir autant de monde présents. Des Bisontins venus en famille, entre amis, ou seuls. "Ca me fait énormément de bien de voir que les gens répondent présents, qu'ils l'aiment et qu'ils sont prêts à chanter pour lui", se réjouit-elle.

Parmi la foule, Thierry, atteint d'un cancer du poumon, "tout comme Johnny" dit-il. Alors, venir ce dimanche chanter, c'était une évidence. Les musiques s'enchaînent, Thierry se lève et donne tout son timbre pour son idole. D'autres sont venus pour chanter en famille. Jennifer par exemple. D'habitude timide, ce midi c'est grâce au soutien de tout le bar qu'elle prend le micro avec son père pour un "J'oublierais ton nom" émouvant.

"Johnny a tellement partagé avec nous, qu'on a envie de partager avec sa famille ses chansons à lui", Jennifer

A midi, comme dans une vingtaine de villes en France, les fans ont chanté "Et maintenant", larmes aux yeux. Pour Philippe Renard, du bar "Au Doubs Bonheur", c'est bien la preuve que Johnny réside dans le coeur et le timbre de ses fans.

"Jean-Philippe Smet est mort, mais pas Johnny", Philippe Renard

Des fans franc-comtois présents aux Champs-Elysées à Paris

Samedi, de nombreux Franc-Comtois ont décidé de se rendre à l'hommage populaire organisé à Paris. Ils sont partis de Lure en Haute-Saône pour rejoindre les Champs-Elysées puis la Madeleine.

Ils ont ainsi assisté à un hommage des plus émouvants. Une manière de faire son deuil, mais aussi de dire au revoir à la star ensemble pour Safi, Thérèse et André.

Une évidence pour Safi qui admire Johnny depuis plus de 50 ans. Au milieu de la foule, elle a laissé échappé de nombreuses larmes. Il faut dire que des milliers de personnes se sont réunies pour célèbrer une icône de la musique française. Et pour André, l'hommage était "grandiose", à l'image de Johnny.