VIDEO - Les onze chars du carnaval de Malemort ont défilé en passant par Brive

Les enfants ont vécu des instants de pur bonheur, ce mercredi, à Malemort et Brive. Le carnaval a défilé dans les rues avec onze chars dans le cortège... et des confetti dans tous les manteaux !

Malemort-sur-Corrèze, France

Des étoiles dans les yeux... malgré les gouttes de pluie en fin d'après-midi ce mercredi. Les enfants et les plus grands ont adoré le carnaval de Malemort, qui a fait une halte par Brive, avec onze chars pour le traditionnel défilé.

"J'ai vu la Pat Patrouille"

Des centaines d'enfants, de parents et de grands parents massés sur les trottoirs ont dégainé les appareils photos. On a pu voir monsieur Carnaval, Cro Man, Monsieur Patate, Léo et les extraterrestres, les Rois de la Glisse, les Bisounours, la Pat Patrouille et bien d'autres, à découvrir dans la vidéo ci-dessous.

Comme d'habitude, une deuxième journée de défilé des chars est prévue ce dimanche. Mais ce sera uniquement à Malemort, sans passage par Brive. Le départ s'effectuera à 14h de la salle des Châtaigniers.