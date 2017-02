VIDEO - Les petits Chamois niortais, supporters n°1 des grands pour le match face au PSG

Les footballeurs en herbe du club des Chamois niortais trépignent d'impatience avant le match de Coupe de France entre Niort et le PSG mercredi 1er mars. Le 8e de finale se jouera à guichets fermés. Pour la plupart, pas question de louper une telle rencontre.

"C'est pas tous les jours qu'on va voir le PSG à Niort", Hugo, 10 ans, est très enthousiaste à l'approche du match de Coupe de France, le mercredi 1er mars. Ces footballeurs en herbe ont eu le droit à chacun deux places et seront pour beaucoup dans les tribunes pour soutenir les Chamois.

Des jeunes qui espèrent voir jouer certaines des stars parisiennes : Julian Draxler, Edinson Cavani, Thiago Silva ou encore Marco Verratti. Et pourquoi pas immortaliser le moment. Tom, 10 ans également, aimerait bien "récupérer le maillot de Draxler, ou avoir un autographe ou une photo avec lui". Mais Hugo sait que ce sera compliqué "car il n'y a pas que nous qui voudront des selfies".

"On aimerait bien que Paris mette l'équipe D ou l'équipe Z !", sourit Tom, 10 ans

En même temps si les Parisiens laissent au repos certains de leur meilleurs joueurs Tom ne dit pas non. "Nous on aimerait bien qu'ils mettent l'équipe D ou l'équipe Z car pour les Chamois ça va être très très dur".

Un pronostic ? Hugo se lance : "5-1 pour le PSG". Tom lui veut y croire : "Allez, avec un peu de chance 2-1 pour Niort".

En tout cas, nous, on parie à 100% sur une ambiance de folie au stade René Gaillard, les chants et les cris de guerre sont prêts. Et l'art du "clapping" plutôt maîtrisé. Voyez plutôt :