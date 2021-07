VIDÉO - Les professionnels du tourisme gardois demandent un report de l'application du pass sanitaire

Les professionnels du tourisme dans le Gard (et partant en France) demandent un report de l'application du pass sanitaire au 15 septembre. Parlement et sénat se penche sur le projet de loi en ce moment - pour une adoption éventuelle le prochain week-end - la mesure passe mal chez les professionnels. Ils s'estiment - comme les personnels soignants - montrés du doigt. Au seaquarium du Grau-du-Roi, on ne se dit pas hostile à cette nouvelle contrainte sanitaire mais on la juge très difficile à mettre en place pour l'heure.

Qu'on nous laisse le temps de nous adapter

Pas de pass pas de sortie, la mesure n'est pas encore adoptée mais certains des touristes scannent spontanément leur QRCode attestant de leur parcours vaccinal complet. Reste que c'est encore flou pour les autres, au seaquarium, ce dernier week-end encore quelques heures sans contrôle strict. Pour autant, l'application de cette mesure fait débat dans la profession. La clientèle estivale cible du seaquarium, les 18/50 ans, à peine 36% vaccinés. Contrôler semble mission impossible. Jean-Marc Groul, le directeur du site graulin, estime que "le pass sanitaire fera chuter le chiffre d'affaire de 50%". La menace d'une catastrophe économique pour un secteur déjà en crise.

Contrôler ? C'est quelque chose de très intrusif

Cette demande de report de l'application du pass sanitaire n'est pas circonscrite au seul seaquarium du Grau-du-Roi. Une association présidée par Jean-Marc Groul qui regroupe une quarantaine des sites les plus emblématiques du Gard. Dont la Bambouseraie à Anduze. "Ce n'est pas notre métier" dit Muriel Négre, sa directrice. Au delà du problème de formation des professionnels, explique-t-elle, "demander un pass sanitaire à un client, c'est quelque chose d'extrêmement intrusif". Même si la mesure n'est pas votée, le parc, se plie avant la lettre à la demande du gouvernement en réclamant - sur son site - le pass sanitaire.

