VIDÉOS - Coronavirus : en Drôme-Ardèche, les profs de sport s'adaptent au confinement

Pas évident de se défouler en cette période de confinement, alors que les entrainements de foot, les cours de gyms et les sessions à la salle de sport sont annulés pour éviter le regroupement de personnes et donc la propagation du coronavirus.

Mais certains professeurs de Drôme et d'Ardèche ont décidé, quand c'était possible, de maintenir leurs séances à distance. C'est par exemple le cas de Carole Milliez, prof de yoga sur l'agglomération valentinoise. Dès lundi elle proposait des cours sur internet :

"Ca m'a semblé évident de ne pas laisser tomber mes élèves du jour au lendemain, explique-t-elle. On est tous dans cette situation difficile avec de la peur, de l'angoisse, où on ne sait pas quoi faire de nos journées donc ça m'a semble évident d'utiliser la situation pour proposer quelque chose de chouette."

Carole Milliez se filme en train de pratiquer et en explicitant ses gestes. "Ensuite je mets les vidéos en ligne sur une chaîne Youtube, certaines privées et d'autres en accès libre pour ceux qui ne me connaissent pas et qui voudraient débuter le yoga."

À Montélimar, la salle de fitness l'Orange Bleue propose elle aussi des exercices via internet. "Comment faire des fessiers, des squats, des abdos... On va essayer de le faire avec le minimum de matériel : des bouteilles ou des boîtes de conserve par exemple", détaille Valérie Lopez, la gérante.