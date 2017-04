VIDEO Les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants de Berck 2017

Du 1er au 9 avril, vivez les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants avec France Bleu Nord.

Du 1er au 9 avril, France Bleu Nord installe son studio sur l'espace Rose des vents à Berck sur mer.

Un premier week-end en demi-vent

La première journée des Rencontres Internationales des cerfs-Volants de Berck s'est déroulée sous le soleil et avec suffisamment de vent pour permettre à de grosses structures de voler. De très nombreux spectateurs sont venus profiter de ce temps printanier pour profiter du spectacle.

Roger vient de Béziers avec de gros cerfs-volants comme Woody Woodpecker, entièrement conçu et réalisé par R-sky, l'entreprise qui fabrique des cerfs-volants depuis 1996.

Et quand on est fan de super-héros, on est vraiment à la fête avec Superman, Batman, Catwoman...

Une pieuvre de 65m de long

Des cerfs-volants de plus en plus grands comme Woody Woodpecker ci-dessus, 'une longueur de 14m, et là, c'est une pieuvre de 65m qui va essayer de voler. D'abord pliée dans un carton, il faut la déplier. Et quand les huit tentacules s'emmêlent, ce n'est pas facile !