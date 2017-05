VIDEO - Les rois de la glisse ont enfin leur skatepark rêvé à Biarritz

Après de longs mois d'attente, le skatepark indoor de Biarritz est enfin opérationnel. Les riders en ont pris possession ce samedi 13 mai. Des courbes, rampes, modules dernier cri et des gradins pour 400 personnes, le plus grand site de skate en Nouvelle Aquitaine a coûté 2,9 millions d'euros.

Ils l'attendaient depuis de longs mois, en raison de travaux interminables, longtemps interrompus. Ils le voyaient se construire lentement, depuis leurs vieux hangars désaffecté à moins de 50m de là, réaménagés en skatepark par l'association Lassosalaï, créée il y a 15 ans. Les riders ont enfin pu goutter à ce nouvel écrin, et ils adorent. Ce qui donne en langage de jeune skateur : "ça déchire" !

Ecrin dernier cri de 2.300 m² avec gradins, vestiaires et une aire de glisse de 1.400 m². De nouvelles courbes, de nouvelles rampes, des modules imaginés par des professionnels... les grands moyens ont été déployés dans la ville de la Glisse, qui après le surf se donne de nouveaux pouvoirs d'attraction sur un sport nouvellement olympique. Le skatepark accueillera d'ailleurs dès les 3 et 4 juin 2017 les championnats de France.

L'écrin dernier cri du nouveau skatepark indoor de Biarritz © Radio France - Thibault Vincent

En attendant, les nouveaux équipements font le régal des petits et grands riders, parmi les 400 licenciés que compte Lassosalaï, dont 10 membres des équipes de France emmenés par Tim Debauché, 15 ans, présélectionné pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020

Le nouveau skatepark de Biarritz plait aux petits comme aux grands © Radio France - Thibault Vincent

Ce nouvel écrin, qui sera géré par Lassosalai, va non seulement permettre de perfectionner l'entrainement des meilleurs skateurs, mais aussi de doubler la capacité d'accueil de l'association qui enregistre aujourd'hui plus de 7.000 passages par an sur ses installations, entre les licenciés, les pratiquants libres (moyennant le paiement de l'entrée) et les scolaires. Lassosalai prévoit ainsi de dédoubler ses cours. L'aire de skate va en effet pouvoir accueillir une centaine de riders simultanément contre moins de 50 actuellement.