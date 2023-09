VIDÉO - Les Rolling Stones sortiront un nouvel album de chansons originales, "Hackney Diamonds", le 20 octobre

Dix-huit ans que les fans l'attendaient. Les Rolling Stones sortiront leur nouvel album de chansons originales, "Hackney Diamonds", le 20 octobre, a annoncé le groupe légendaire britannique ce mercredi lors d'un évènement spécial à Londres. Composé de 12 titres, selon Mick Jagger, cet album est le premier sorti par le groupe depuis 2016, et le premier de chansons originales depuis 2005.

"Nous avons peut-être été un peu paresseux et puis, soudain, nous nous sommes dit, fixons une date et faisons un disque", a ironisé Mick Jagger, le chanteur charismatique du groupe qui a fêté ses 80 ans en juillet, en présentant l'album, aux côtés de Keith Richards et de Ronnie Wood devant la presse. Interviewés par l'animateur de télévision et humoriste américain Jimmy Fallon, les trois papys du rock britannique sont arrivés tout sourire, tout de noir vêtus et lunettes sur le nez, prenant la pose devant les photographes et de nombreux fans.

Le clip du premier single, baptisé "Angry", a été diffusé dans la foulée.

The Rolling Stones - Angry (Official Video)

Premier single "Angry"

Cet opus est le 24e album studio des Rolling Stones au Royaume-Uni et le premier depuis la mort du batteur du groupe mythique, Charlie Watts, en 2021, à l'âge de 80 ans . Le précédent disque, paru il y a sept ans, "Blue and Lonesome", était consacré à des reprises blues.

Le lancement de ce nouvel album avait été annoncé en août dans une publicité énigmatique parue dans un quotidien local, la Hackney Gazette. "Hackney Diamonds, expert de la réparation de verre. Ouverture en septembre 2023", pouvait-on y lire. Cette annonce s'est aussitôt propagée sur les réseaux sociaux, les fans ayant repéré des allusions au groupe. Dans le texte, des mentions des titres phares comme "Gimme Shelter" et "Satisfaction". La date de la création de la société, 1962, se trouve être aussi celle de la création des Rolling Stones. Et le point sur le "i" du mot "diamonds" reprenait le célèbre logo en forme de bouche tirant la langue. La publicité renvoyait vers un site internet "hackneydiamonds.com" portant la signature du label Universal Music.