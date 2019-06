VIDEO - Les statues des 12 apôtres de Notre-Dame de Paris en restauration à la SOCRA de Périgueux

Les 12 apôtres, statues qui étaient placées au pied de la flèche de Notre-Dame de Paris, sont en restauration à la SOCRA, société spécialisée dans la restauration d’œuvres d'arts et monuments anciens à Périgueux. Elles ont été retirées de la cathédrale quelques jours avant son terrible incendie.

Les douze statues des apôtres et celles des quatre évangélistes de Notre-Dame de Paris sont actuellement dans les ateliers de la SOCRA à Périgueux, société spécialisée dans la restauration des œuvres d'arts et des monuments anciens. Elles ont été retirées de la flèche de la cathédrale juste quelques jours avant son terrible incendie par les équipes de la SOCRA. Avant la dépose par une grue au pied de Notre-Dame de Paris, chaque tête a été retirée de la statue pour permettre la descente du corps grâce à des élingues de levage. Ces pièces conçues par l'architecte Viollet-le-Duc sont faites de cuivre repoussé. Les feuilles de cuivre qui sont modelées au marteau sont ensuite assemblées par un système de soudure pour faire tenir les pièces ensemble. Ces statues ont été installées vers 1860 sur le toit de Notre-Dame de Paris au pied de la flèche et n'avaient jamais été restaurées depuis leur implantation.

Les 12 statues de 3,40 m de hauteur et de 150 kg chacune sont actuellement posées sur des palettes en bois en Dordogne dans les ateliers de la SOCRA, La tête de chaque apôtre a retrouvé son corps et les spécialistes de la restauration vont désormais s'occuper du squelette de chaque pièce, une structure en acier qui s'est corrodée avec le temps (infiltration d'eau et condensation) et dont certains arceaux sont très abîmés. C'est cette structure qui tient et rigidifie les feuilles de cuivre.