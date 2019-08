VIDÉO - Les tapisseries de Felletin font carton plein

Felletin, France

De l'Arabie Saoudite, en passant par Amsterdam jusqu'aux bâtiments de l'Elysée, il n'est pas rare de croiser une tapisserie griffée Aubusson ou Felletin. L'art ancéstral creusois, séduit de plus en plus de collectionneurs et attire de nombreux artistes. La maison Pinton à Felletin a vu ses commandes exploser ces trois dernières années.

"La tapisserie revient à la mode", assure Liveta Coibion, la directrice du site de Felletin. Rien à voir avec la tapisserie de Bayeux "nous de sommes plus dans l'aplat de couleur mais les nouvelles techniques nous permettent plus de détail et de finesse, ce qui attire de plus en plus d'artistes".

Une tapisserie monumentale pour un Prince Saoudien est réalisée à la Manufacture Pinton. © Radio France - Lila Lefebvre

Sur le carnet de commande de la Manufacture Pinton, une cinquantaine de tapisserie de petit formats pour l'artiste américano-libanaise Etel Adnan, mais aussi une tapisserie de 13 mètres carrés pour un Prince Saoudien, elle représentera la paix entre les religion. La maison a également été selectionnée pour reproduire en tapisserie des aquarelles de J.R.R. Tolkien, l'auteur du Seigneur des anneaux.

Les commandes sont en hausse tout comme le chiffre d'affaire de l'entreprise qui a triplé selon Liveta Coibion, "sachant qu'une tapisserie peut coûter jusqu'à 12 000 euros le mètre".

Une exposition retraçant les décennies de tissage de la Manufacture Pinton se tient jusqu'au 27 octobre à l'église du château de Felletin.

Bientôt les aquarelles de l'auteur du Seigneur des Anneaux, J.R.R. Tolkien verront le jour à l'atelier de la Manufacture Pinton. © Radio France - Lila Lefebvre