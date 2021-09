VIDÉO - Les travaux de sécurisation de Notre-Dame de Paris achevés : découvrez les images du chantier

Notre-Dame de Paris a désormais des bases solides. Plus de deux ans après l'incendie qui a ravagé la cathédrale, le chantier de sécurisation de l'édifice est terminé, ont annoncé les responsables de l'opération ce samedi 18 septembre, à l'occasion des journées du patrimoine. "Nous achevons cette phase (...). Ça veut dire que la cathédrale est solide sur ses piliers, ses murs sont solides, tout tient", a indiqué le général Jean-Louis Georgelin, président de l'Établissement public chargé de reconstruire la cathédrale.

Place désormais à la restauration de la cathédrale mondialement connue, avec pour objectif sa réouverture en 2024. "Nous sommes déterminés à gagner cette bataille de 2024, à rouvrir notre cathédrale en 2024. Ce sera l'honneur de la France de le faire et nous le ferons car nous sommes tous unis sur cet objectif", a ajouté Jean-Louis Georgelin, saluant les personnels et les entreprises "qui ont travaillé avec acharnement pour arriver à ce résultat".

La phase de sécurisation a compris notamment le démontage de l'échafaudage qui était en place lors du sinistre pour la restauration de la flèche, soit "40.000 pièces enchevêtrées par l'incendie", a souligné le général Georgelin. Le grand-orgue a été déposé et ses 8.000 tuyaux envoyés pour nettoyage et remise en état à des facteurs d'orgue à travers toute le France. Il doit être remonté "en octobre 2023" selon l'ancien chef d'état-major des armées, nommé par le président Macron pour piloter les efforts de reconstruction. Ont également été réalisés pendant la phase sécurisation "des chantiers-tests de nettoyage dans deux chapelles, la pose de cintres en bois sous les arcs-boutants ou encore le déblaiement et le tri des vestiges et la sécurisation de la croisée du transept", précise l'établissement public dans un communiqué.

Les images à l'intérieur du chantier

L'Agence France presse (AFP) a pu filmer des images à l'intérieur de la cathédrale, grâce à un drone.

Une première messe cinq ans après l'incendie

Des appels d'offres de travaux vont maintenant être lancés pour sélectionner les entreprises qui prendront part au chantier de restauration et "une campagne de nettoyage approfondi des murs intérieurs et des sols de la cathédrale débute ce mois-ci".

Emmanuel Macron avait promis que la cathédrale serait reconstruite en cinq ans. Le chantier ne sera pas achevé dans ce délai. En revanche, le monument doit être rendu au culte pour le 16 avril 2024, jour où doit être de nouveau célébrée une messe dans la nef, cinq ans pile après le sinistre qui s'était déclenché dans la soirée du 15 avril 2019 et avait ravagé ce symbole parisien pendant une longue nuit.