VIDÉO - Les troupes de reconstitution historique manifestent à Avignon pour la reprise des festivités

Des médiévistes, des légionnaires romains, des Vikings et même des soldats de la Première Guerre mondiale. En tout, près de 400 bénévoles et professionnels du monde de la reconstitution historique ont revêtu ce samedi leur costume pour manifester dans les rues de la Cité des Papes. "Tous les professionnels qui gravitent autour de ces fêtes sont en train de mourir parce qu'ils ne peuvent plus exercer leur passion depuis plus d'un an", témoigne l'un des organisateurs de ce rassemblement, Patrick Duval."C'est la première fois qu'on manifeste, on est des gens calmes mais là trop c'est trop."

Partis vers 10 heures et demi du cours Jean-Jaurès et tous munis d'un masque de protection, les manifestants ont défilé par petits groupes, espacés les uns des autres, pour montrer au gouvernement qu'il est possible de maintenir les fêtes populaires tout en respectant les gestes barrières. Après avoir traversé la rue de la République et la place de l'Horloge, le cortège s'est rendu sur la place du Palais des Papes au rythme des cornemuses et des tambours.

Les organisateurs prévoient de lancer un appel à la désobéissance civile et "d'organiser leurs propres festivités" dans le cas où elles ne reprendraient pas au mois de juin.

