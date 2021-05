VIDEO - "Let it be" chanté dans un clip par des Français et des Américains à Thionville et Urbana

La ville de Thionville en Moselle et la ville d'Urbana aux Etats-Unis, toutes deux jumelées, signent ensemble un clip de la chanson "Let it be". Une cinquantaine de Français et d'Américains y ont participé.

La musique adoucit les moeurs et surtout la pandémie de covid-19, où que l'on soit sur la planète. Des habitants de Thionville et des habitants d'Urbana, aux Etats-Unis, près de Chicago, ont signé ensemble un clip, une reprise de "Let it be", dévoilée ce mardi en direct dans les deux villes grâce à la magie du web. Une cinquantaine de personnes y ont participé des deux côté de l'Atlantique. Les deux communes sont jumelées depuis 2019. Et ce projet a resserré leurs liens.

Malgré le fait qu'on ne peut pas encore se déplacer, on peut faire des rencontres

16h à Thionville, 10h à Urbana mais les deux villes jumelées sont ensemble par visioconférence. Le maire de Thionville s'essaye à l'anglais, la maire d'Urbana introduit ensuite le projet de clip autour de la célèbre chanson des Beatles. Les participants sont filmés entre train de chanter "Let it be", notamment Fabien Fristch, le responsable du Led, la maison des associations, enthousiaste : "Malgré le fait qu'on ne peut pas encore se déplacer, on peut faire des rencontres".

Un baume au coeur, à un moment où on sent que la vie va repartir

Plusieurs usagers du Led, entre autre des musiciens utilisant les salles de répétition, ont participé au projet. Le maire de Thionville Pierre Cuny y voit aussi un moment positif après des mois difficiles à compter les malades et les morts du Covid : "C'est important pour nous tous, un baume au coeur, à un moment où on sent que la vie va repartir". Les fonds collectés lors de la diffusion du clip seront reversés à des familles endeuillées par la pandémie.

Depuis 2019, les deux villes sont jumelées parce que de nombreux GI's venus libérés Thionville sont originaires d'Urbana.