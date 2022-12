VIDÉO - Leur collection exposée en Dordogne atteint les 75 crèches de Noël

C'est tout simplement le paradis de l'esprit de Noël ! Jésus, Marie et Joseph sont toujours présents, mais parfois entourés d'un décor provençal, ou plus original positionnés dans une hutte ou une charrette. Une quinzaine de bénévoles a déniché, regroupé et mis en scène 75 crèches de Noël dans l'église de Monfaucon, près de Sainte-Foy-la-Grande (Dordogne).

Il y a la classique crèche paroissiale mais certaines viennent de plus loin : de l'île de la Réunion ou du Costa Rica, où les personnages sont placés dans une charrette, symbole du pays, classé au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ironie du sort ? Toutes ces crèches sont exposées dans l'église Notre-Dame de la Nativité, comme un clin d'œil du hasard à leur signification.

D'abord la crèche paroissiale

Gérard Pavageau est l'un des fers de lance de ce projet un peu fou, commencé il y a une dizaine d'années. Il se souvient du début de cette aventure : "Cela remonte à l'enfance : c'était la tradition chez moi de faire la crèche à Noël. Lorsque nous sommes venus habiter [avec son épouse Mireille] à Monfaucon dans les années 1980, nous avons fait une crèche dans l'église. C'était la crèche paroissiale que nous avions trouvé dans l'église."

"Pendant quelques années, il n'y a eu celle là et puis, au cours d'un voyage, une crèche inuite est arrivée, raconte Gérard Pavageau avec malice. Puis deux, après une autre. Au fur et à mesure des années, des gens se sont greffés et sont venus nous aider." Il poursuit son récit : "Chacun y va de sa petite touche. Des gens qui viennent visiter reviennent un autre jour avec une crèche." "C'est ainsi qu'on arrive à 75 crèches", rigole le retraité.

Une partie de la quinzaine de bénévoles autour de la crèche des mille et nuits. © Radio France

Spectacle féérique à Noël

La collection pourra être visitée le samedi 24 décembre 2022, de 18h à 20h. Un spectacle d'illuminations à l'extérieur de l'église, des balades en calèche et des chocolats chauds seront aussi proposés. En dehors du réveillon de Noël, les bénévoles ouvrent également les portes à la visite de ces 75 crèches sur réservation au 06 10 80 61 89.