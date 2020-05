VIDÉO - "Libéré, déconfit né", quatre rockeurs Bretons revisitent la chanson de la Reine des neiges

Le confinement a donné lieu à de nombreuses parodies, reprises et créations originales sur Internet. Confinés chez eux, certains artistes ont malgré tout réussi à se réunir virtuellement pour créer de nouveaux morceaux qui font parfois le buzz sur les réseaux sociaux.

Retrouver les plaisirs de la vie d'avant

Quatre habitants des Côtes-d'Armor, David Mahé, Pascal Sergent de Plérin et leurs camarades Julien Perraud et Jean-Michel Demouveaux de Binic-Etables-sur-Mer viennent de dévoiler un nouveau clip sur leur page Facebook il y a quelques jours. Ces "énervés du bocal plein de tendresse" comme ils se décrivent eux-mêmes forment le groupe "Ze Rouste". Ils ont réadapté le célèbre refrain de la chanson phare du dessin animé de Disney "La reine des neiges" pour en faire une chanson sur le thème du déconfinement.

Une vidéo avant un retour sur scène

"Déconfit né" évoque l'envie de refaire la fête, de revoir ses amis et d'un retour à une vie normale. Les quatre rockeurs envoient aussi un message politique dans leur chanson. C'est sûr, en les écoutant vous aurez forcément envie de chanter et peut-être d'aller les voir sur scène... quand ce sera de nouveau possible.