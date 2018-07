Line Renaud a eu mille vies : actrice, chanteuse, meneuse de revue... Ce 2 juillet, elle fête ses 90 ans. D'Armentières dans le Nord à Las Vegas, cela fait plus de 70 ans qu'elle enchaîne les succès.

Armentières, France

A 90 ans, Line Renaud a toujours le même sourire lumineux et ses yeux bleus pétillants. Elle célèbre son anniversaire, mais aussi sa carrière, plus de 70 ans sous les projecteurs.

D'Armentières à Paris, puis de Paris à Las Vegas

Elle avait déjà du succès enfant quand elle chantait dans le café de sa grand-mère. Line Renaud s'appelait encore Jacqueline Ente. Pas vraiment passionnée par les études, elle est repérée par un producteur et débute sa carrière sur Radio Lille à 14 ans. En 1945, dès la fin de la guerre, elle décroche son premier contrat à Paris dans le Music-hall aux Folies-Belleville.

C'est quand elle rencontre Loulou Gasté, son idole et bientôt son compagnon, que sa carrière décolle. Elle change de style et gomme son accent du Nord. Son premier disque "Ma cabane au Canada" sort en 1949.

Très vite les tubes s'enchaînent. Elle tourne dans quelques films musicaux et part en tournée : Europe, Afrique et puis les Etats-Unis. De New-York à Las Vegas, la meneuse de revue française séduit le public. Aux côtés de Dean Martin, le beau crooner, elle enregistre "Relaxez-vous".

Mais l'Europe la réclame et elle n'oublie pas ses origines nordistes. Pendant les années 1950, 1960 et 1970, elle multiplie les allers-retours entre les deux continents. Elle s'illustre aussi à la télévision et fait de Johnny Hallyday son filleul.

Puis viennent le théâtre et le cinéma

Dans les années 1982, c'est l'actrice qui prend le dessus. Sur les planches mais aussi devant les caméras. La comédie lui réussit particulièrement bien. Elle le prouve dans "Bienvenue chez les Ch'tits" et plus récemment encore avec "La Ch'tite famille". Elle se prête même aux séries policières et vient de terminer un tournage en Savoie, où elle a répondu aux questions de France Bleu, "la meilleure radio" selon elle.